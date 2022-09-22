Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentindeki temasları kapsamında İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Türkevi’nde İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile görüştü.