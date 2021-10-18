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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Meclisinde yaptığı konuşmada, "Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Angola ile eğitim, tarım, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşma imzaladık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Angola ile eğitim, tarım, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşma imzaladık" dedi.
Politika 18.10.2021, 15:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Angola ile eğitim, tarım, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşma imzaladık" dedi.