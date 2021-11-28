Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Alvi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’yle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.