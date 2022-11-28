Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ölen her bir masumun kanı terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışanların eline ve yüzüne bulaşmıştır. PKK ve uzantılarına destek verme oyunu son bulmalıdır. Terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız" dedi.