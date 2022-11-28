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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ölen her bir masumun kanı terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışanların eline ve yüzüne bulaşmıştır. PKK ve uzantılarına destek verme oyunu son bulmalıdır. Terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ölen her bir masumun kanı terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışanların eline ve yüzüne bulaşmıştır. PKK ve uzantılarına destek verme oyunu son bulmalıdır. Terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız" dedi.
Politika 28.11.2022, 11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ölen her bir masumun kanı terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışanların eline ve yüzüne bulaşmıştır. PKK ve uzantılarına destek verme oyunu son bulmalıdır. Terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız" dedi.