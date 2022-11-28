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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamudaki sözleşmeli personel) Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamudaki sözleşmeli personel) Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek."
Politika 28.11.2022, 20:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamudaki sözleşmeli personel) Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek."