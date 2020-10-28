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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisini kabul etti

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KAMBOÇYA BÜYÜKELÇİSİ MEAS KİM HENG’İ KABUL ETTİ.

Politika 28.10.2020, 14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Meas Kim Heng’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Kamboçya Büyükelçisi Meas Kim Heng, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kim Heng’in eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

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