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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emlak ve kira fiyatlarını düşürmek için toplamda 500 bin konutun 250 bin arsanın inşasını kapsayan yeni bir kampanyayı başlattık. Bununla da kalmıyoruz. Seçimlerin akabinde de bu işin ikinci etabını başlatacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katıldı.
Politika 25.09.2022, 16:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katıldı.
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