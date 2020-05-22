Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan camilere yapılan saygısızlığa çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na video konferans ile katıldı.



“Korona virüs salgının hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına aldık”

Toplantıda AK Parti İl Başkanları'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüs salgınına değinerek, “Ülkemizi de etkileyen korona virüs salgının hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına aldık. Salgının gerilemesiyle normalleşme takvimimiz de işlemeye başladı. Veriler olumlu yönde seyrettikçe bu adımlara yenilerin eklemeye devam edeceğiz. Henüz faaliyete geçmemiş iş yerleri ve sosyal alanlarla ilgili kararımızı gelişmelere göre bayram sonrası vereceğiz. Türkiye bu süreçte sağlık konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olarak takdir toplamıştır. Genel Sağlık Sigortasının kapsayıcılığıyla hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Hastanelerimizin, sağlık personelimizin ilaç ve araç gereç ihtiyacımızı yeterliliği ile en küçük bir eksikliğe meydan vermedik. Dünyanı pek çok yerinde yaşanan üzüntü verici görüntüler ülkemizde yaşanmadı. Bakanlıklarımızı ve tüm kurumlarımız salgın sürecinin yönetilmesinde büyük gayret gösterdi, tarihi başarılara imza attı. Ülkemizde ve tüm dünyada alınan tedbirlerin yol açtığı ekonomik, sosyal, insani sıkıntıların giderilmesi konusunda da başarılı bir yönetim gösterdik. Ekonominin çarklarının işlemesini sürdürmek için pek çok destek paketi geliştirdik. Bugün her bakımdan gelişmiş ülkelerin daha ilerisinde bir yerde olduğumuzu görüyorum” diye konuştu.

“En küçük ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir”

Türkiye'de ve dünyada günlük hayatın bir süre daha yeni kurallara göre işlemek zorunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Maske kullanımı, fiziki mesafe, temizlik kurallarına riayet diye özetleyebileceğimiz yeni bir düzene geçiyoruz. Türkiye olarak sadece kendi sınırlarımız içinde bu salgını yenmemiz yetmiyor. Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelecek ki hep birlikte rahat nefes alalım. O gün gelene kadar teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. En küçük ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir. Böyle bir durumun ne derece ağır ekonomik ve sosyal sonuçlara neden olabileceğini son iki ayda yaşadıklarımız açıkça göstermiştir.

Yaşadığımız her büyük sıkıntı gibi salgın sürecinin de bir imtihan olduğunun bilinciyle çalışıyoruz. Bu imtihandan da yüz akı ile çıkmak için tüm imkanları seferber ediyoruz. Milletimizin her kesimin ihtiyaçlarına yönelik ayrı çözümler üreterek yaşadığımız dönemim menfi etkilerini azaltmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 5.5 milyon dar gelirli vatandaşımıza verdiğimiz biner lira karşılıksız nakit desteği ile insanlara sahipsiz olmadıklarını gösterdik. Sanayicimize, esnafımıza, çiftçimize çalışanlar verdiğimiz desteklere herkesin yıl sonuna kadar önünü görmesini sağladık. Gönül ve kafası kör düşmanlıkla kararmamış olan herkes ne yaptığımızı gayet iyi biliyor, görüyor, takdirini de ifade ediyor. Buna karşılık ülkenin önüne takoz olmayı, milletin tarihine, kültürüne değerlerine husumeti, devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP bildiğimiz çirkin yüzünü sergilemekte geri durmuyor” şeklinde konuştu.

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılamasını sert bir dille eleştiren Erdoğan, “İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği sosyal medyadan paylaşıyor. 15 Temmuz'da Sela okunan camilere saldırıp imamları darp eden. ezan bayrak ve vatan düşmanı müstevli zihniyet aklınca rövanş alıyor. Bunların hayallerinde cami minarelerinden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardı bunu biliyoruz. Bu milletin son ferdinin son damla kanı da toprağı ıslatmadan o hayallerine kavuşamayacaklar. ‘Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedinim göğsüne namahrem eli . Bu ezan ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bu böyle devam edecek. Yıllardır ağızlarından köpükler saçarak, kalemlerinden kan damlatarak bize saldıranların hepsinin foyaları ortaya dökülüyor. Meğer bunların hepsi de bize yönelttikleri ithamları çok daha beterine kendileri bilfiil istiyorlarmış. Bu halkın ortak değerlerini yaptıklarını hırsızlıkları örtmek içi bir kalkan gibi kullanarak istismar ettiklerini herkes görüyor. Bunların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Hukukun konusun olan işleri yargı, idare konusu olan işleri ilgili kurumlar takip edecek. Hükumet olarak biz planlarımızı hayata geçirmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.