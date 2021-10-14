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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armitage’yi kabul etti.

Politika 14.10.2021, 17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armitage’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armitage’yi kabul etti. Büyükelçi Armitage, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Tören Büyükelçi Armitage’nin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

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