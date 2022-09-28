Çin gemileri Japonya karasularını ihlal etti

Çin’e ait 3 sahil güvenlik gemisinin Senkaku Adaları açıklarında Japonya karasularını ihlal ettiği bildirildi. Tokyo, Pekin’i diplomatik yollardan protesto ederken, gelişmenin ülkelerin diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümü olan 29 Eylül’den bir gün önce yaşanması dikkat çekti.

Çin’e ait 3 sahil güvenlik gemisinin Senkaku Adaları açıklarında Japonya karasularını ihlal ettiği bildirildi. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri bu yılın 27. ihlali olarak kayıtlara geçen eylemin yerel saatle 03.15 sularında gerçekleştirildiğini açıkladı. Japonya’ya ait devriye gemilerinin Japon balıkçı teknelerini takip eden Çin gemilerini karasularını terk etmeleri konusunda uyardığı öğrenildi. Japonya hükümeti ise gelişmenin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirterek Tokyo’nun Pekin’in diplomatik yollardan protesto ettiğini duyurdu. Pekin’in eylemini "son derece üzücü ve tamamen kabul edilemez" olarak nitelendiren Kabine Sekreteri Yardımcısı Yoshihiko Isozaki, Japonya’nın Çin ile ilişkilerde sakin ve kararlı bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğini söyledi.

Pekin’in son sınır ihlalinin Japonya-Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 50. yıl dönümü olan 29 Eylül’ün hemen öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Kriz nedeni adalar

Doğu Çin Denizi’nde bulunan Senkaku Adaları Japonya’nın kontrolünde bulunuyor. Çin ve Tayvan’ın üzerinde hak iddia ettiği adalar, sınır ihlali haberleri ile sık sık gündeme geliyor.