Biden, Putin ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki basın toplantısında yaptığı açıklamada, Başkan Biden’ın öğle saatlerinde Rus mevkidaşı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Psaki, iki lider arasındaki görüşmede, yeni START anlaşması, Solarwinds siber saldırısı, Ukrayna, Afganistan ve Rus muhalif lider Alexey Navany gibi konuların ele alındığını aktardı.

Kremlin’de görüşmeye ilişkin açıklama

Biden-Putin görüşmesinin ardından Rusya’dan açıklama geldi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Putin’in Biden’ı tebrik ettiğini belirtilerek, “Taraflar, nükleer füze cephaneliklerinin karşılıklı olarak sınırlandırılmasına yönelik bu önemli uluslararası yasal mekanizmanın işleyişinin sürdürülmesi için gereken tüm prosedürleri önümüzdeki günlerde tamamlayacak. Uluslararası konular arasında ABD’nin Açık Semalar Anlaşması’ndan tek taraflı çıkışı, İran nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın sürdürülmesiyle ilgili sorunlar, Ukrayna’daki krizin çözümü ve ayrıca BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin zirvesiyle ilgili Rusya’nın girişimi değerlendirildi” ifadeleri kullanıldı.