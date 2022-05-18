Bakan Soylu: "Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün partisi değil, İnönü’nün partisidir. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin Atatürk ile hiçbir ilgisi yoktur. Neden İnönü’nün partisidir? Çünkü İnönü, Atatürk karşıtıdır."