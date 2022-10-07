Bakan Kasapoğlu: “Bin 200 sözleşmeli personel alımı yapılacak”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bin 200 sözleşmeli yeni yurt yönetim personeli alınacağını söyledi.

AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programı çerçevesinde toplantı düzenlendi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti MKYK üyeleri, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve bölge milletvekilleri katıldı. Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu son 21 yılda yapılan çalışmaları hatırlatarak, gençlik ve spor alanında nice projeler geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti. Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Kasapoğlu, “21 yıl önce Adana’da gençlik merkezi yoktu. Şimdi ise 5 tane var. Adana’da 2 yurt vardı. Şimdi bu rakam 9’a çıktı. Bu yıl Adana’da yurt başvurusu yapan gençlerimizin hepsi yerleşti. Türkiye genelinde yüzde 92 yerleştirme oranıyla başarı sağladık. Bunun dünyada örneği yok. Ayrıca Adana’da 45 spor tesisi sayısını 97’e çıkardık. Yeni Adana Stadyumu’nu hizmete açtık. 137 olan spor kulübü sayısı 542’ye çıktı. Lisanslı sporcu sayısı ise 11 binlerden 119 binlere ulaştı. Spor kulübü sayısını 5, lisanslı sporcu sayısını 20 katına çıkarmış olduk” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 70 bin kişilik bir aile olduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, yurt açma çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Üç hafta önce Ankara’da 105 yurdun açılışını yaptık. İstanbul’da yeni yurt çalışmalarımız devam ediyor. Ailemize yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlar alarak büyütüyoruz. Bu bağlamda 1200 sözleşmeli yeni yurt yönetim personeli alacağımızı paylaşmak istiyorum. Alım ilanlarımız Resmi Gazete’de yayınlanacak. Başvuralar e-Devlet üzerinden alınacak” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yaz döneminde çok verimli bir çalışma programı yaptıklarını, şu ana kadar 40 ilde buluşma toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirtti. Parti olarak vatandaşlarla daima temas halinde olduklarını ifade eden Sarıeroğlu, bugün Adana’da geniş bir buluşma yaptıklarını söyledi. AK Parti hükümeti olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana özellikle sosyal yardım konusunda büyük atılımlar yaptıklarını belirten Sarıeroğlu, sosyal yardım kalemlerinin aile yardımı odaklı olarak 4’ten 49’a çıkarıldığını söyledi. Her alanda yatırım çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Sarıeroğlu, Adana için planlanan iki yeni proje olduğunu duyurdu. Sarıeroğlu, “Bildiğiniz gibi adana gastronomi kenti. Bu bağlamda 10 kentte açılması planlanan gastronomi enstitüleri listesine Adana’yı da ekleyeceğiz. Enstitümüz kentimizde açılacak. Bununla birlikte Adana ve Mersin arasında havalimanı tartışması yaşandı. Bu tartışmayı yapanlar CHP milletvekilleri oldu. Bu konuda eksik bilgiler var. Biz bölgesel kalkınmaya inanıyoruz. Şehirlerimiz arasında herhangi bir rekabet yok. Her yatırımdan memnun oluruz. Adana’da da yeni bir liman projesi var. Bu liman yatırımı 1 milyon 800 bin metrekarelik alanda planlanıyor. Hem lojistik hem de ulaşım bantlarının arasında bir nokta olacağı için kıymetli bir işlev görecek yatırım olacak” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, konuşmaların ardından AK Parti’ye katılanlara rozet taktı.