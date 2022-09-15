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Bakan Akar: "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askerî öğrencilerimize hizmet vermektedir ve v
Bakan Akar: "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askerî öğrencilerimize hizmet vermektedir ve v
Bakan Akar: "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askerî öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir."
Politika 15.09.2022, 14:49
Bakan Akar: "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askerî öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir."
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