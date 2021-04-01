Akşener'den Bahçeli'ye: "Çok yorgun eve dönmesini tavsiye ediyorum"

Konya'yi ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması yönünde yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

AYM'nin HDP iddianamesini "İade" kararı üzerine açıklamada bulunan Bahçeli, "HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" demişti. Bahçeli'ye yanıt veren Akşener, "AYM raportörünün iddianameyi geri gönderdiğine dair bilgim var. Bahçeli sürekli ‘kapatın’ dediği için, Yargıtay hızlı bir dosya hazırladı. Fakat başka bir durum var. Erdoğan’ın ikinci kez seçilip seçilmeyeceğine dair tartışmalar var" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Akşener, Bahçeli'yi "Çok yorgun" gördüğünü belirtti. Akşener, "Eve dönmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Akşener şunları söyledi:

"Ama bunları bir tarafa koyarsak, bu tür çok üst perdeden ve racon kesen açıklamaların hukuka, demokrasiye, insan haklarına, 150 yıllık demokrasi tarihimize uymadığını söyleyebilirim. Son hadiselere baktığımız zaman ben kendisinin bir yakın kardeşinin kız kardeşi olarak kendisini eve dönmeye davet ediyorum. Çok yorgun olduğunu anladım. Evinde dinlenmeye davet ediyorum.”

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden ayrılarak yeni parti kuran ve CHP ile “millet ittifakı” içinde yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e iki defa “evine dön” çağrısı yapmıştı.