ABD, Türkiye’nin Ukrayna tahılının ihracatına yönelik girişimlerini memnuniyetle karşılıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Türkiye’nin Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak amacıyla yaptığı girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Karadeniz’deki Rus ablukası nedeniyle Ukrayna’daki tahıl dünyaya ihraç edilemiyor. Türkiye, söz konusu tahıl ihracatının yapılması için tüm taraflar ile görüşmelerini sürdürüyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Türkiye’nin Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak amacıyla yaptığı girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

ABD’nin Ukrayna’dan tahıl ihracatını yeniden başlaması için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalıştığına değinen Kirby, söz konusu ihracatın Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle engellendiğini aktardı.

Karadeniz’de bir Rus ablukası olduğunu belirten Kirby, "Türkiye’nin tahıl nakliyesine izin verecek bir tür düzenlemeye aracılık etmeye çalışmasını kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

ABD’den Ukrayna’ya 450 milyon dolarlık silah yardımı

Kirby ayrıca, ABD’nin Ukrayna’ya 450 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi sağlayacağını belirterek, söz konusu yardım paketinde, silahlar ve ekipmanların yanı sıra çok namlulu roket atar sistemi olan HIMARS’ların olacağını aktardı.

ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlangıcından bu yana Ukrayna’ya toplam değeri 6,1 milyar dolara ulaşan 13 savunma yardım paketi açıkladı. ABD, en son 15 Haziran’da Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık savunma yardımı yapacağını duyurmuştu.