ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Trump’a: “Göreve devam etmemesi gereken çok tehlikeli bir kişi”

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün Kongre Binası’nda çıkan olaylar sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın azledilmesi çağrısında bulunarak, “Göreve devam etmemesi gereken çok tehlikeli bir kişi” dedi.

Dün ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre Binası’nda seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri Kongre Binası’nı basmıştı. Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, dün Kongre Binası’nda çıkan olaylar sonrası Trump’ın azledilmesi çağrısında bulunmuş, "Bu başkan bir gün daha görevde kalmamalı" demişti.

Schumer’ın ardından ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’de Trump’ın azledilmesi çağrısında bulunarak, “Senato Demokrat liderine ve Başkan Yardımcısına, 25. ek maddeyi devreye sokarak bu Başkanı görevden almaya çağırıyorum” dedi.

Başkan Yardımcısı ve kabinenin harekete geçmemesi halinde Pelosi, Kongre’nin parti grubu ile birlikte suçlama kararı alabileceğini belirtti. Pelosi, Trump’ı “göreve devam etmemesi gereken çok tehlikeli bir kişi” olarak nitelendirdi. 25. ek maddeyi uygulanıp uygulanmayacağını görmek için ne kadar bekleyeceği sorulan Pelosi, “Sadece 13 gün kalsa da ABD için herhangi bir gün bir korku gösterisi olabilir" dedi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence’e harekete geçmesi için ne kadar süre vereceği sorulan Pelosi, “Ne kadar çabuk cevap vereceğini bilmiyorum, göreceğiz. Bu hızlı olabilir. Başkan Yardımcısından bir cevap almanın uzun süreceğini sanmıyorum. Ya evet olacak ya da hayır olacak" ifadelerini kullandı.