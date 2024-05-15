ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Piyasa beklentisi de bir önceki ay yüzde 3,5 olan enflasyon artış hızının yüzde 3,4'e gerileyeceği yönündeydi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları beklentilerinin altında yüzde 0,3 olarak açıklandı. Piyasalar bir önceki ay yüzde 0,4 olan artışın yine aynı seviyede geleceği şeklinde oluşmuştu.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,6 olarak geldi. Analistler de çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,6 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 2,6 artarken, gıda fiyatları aylık değişmedi, yıllık yüzde 2,2 arttı.

Reel ortalama haftalık kazançlar aynı ayda yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD TÜFE verisi sonrasında ons altın 2379 dolara kadar yükseldi. Sarı maden saat 15.46 itibarıyla ise, yüzde 0,61 yükselişle 232 dolarda işlem gördü.

ABD 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş hızlandı ve 10 baz puanın üzerinde geriledi.

Veri sonrası, dolar, Euro karşısında zayıfladı ve Euro/dolar 1,08694'ü gördü.

Japon Yeni dolara karşı yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Bitcoin yüzde 4 yükselişle 64 bin doları aştı.