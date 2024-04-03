Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün, yılın üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan mart ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış göstermişti. AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyor.

Hatırlanacağı gibi geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'yi aştı, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı. Dolar TL'de son zirve dün 32.39 ile görüldü. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde.

İşte 3 Nisan Çarşamba günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,04 TL'den, Euro 34,56 TL'den, Sterlin 40,35 TL'den, Japon Yeni ise 21,17 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,08 TL'den, Euro 34,57 TL'den, Sterlin 40,33 TL'den, Japon Yeni ise 21,19 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 282 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 351 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 976 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 336 TL'den, Gümüş ise 27,09 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 259 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 337 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 976 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 336 TL'den, Gümüş ise 26,63 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş sonrası çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 66 bin 110 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 309 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 89,03 Dolar'dan işlem görüyor.