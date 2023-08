Elazığ’da meyve sebze pazarında çalışarak ekmek parasını kazanan Emrullah Naz (26), zaman buldukça kitap okumayı bırakmadı. Kitap aşkı bir anda yazma aşkına dönen Emrullah, ilk olarak bulunduğu ortamdan başladı. Bir yandan pazarda çalışan Emrullah, diğer yandan esnaf ile müşteriler arasında geçen ilginç diyalogları, kısa kısa defterine yazmaya başladı. Tezgahın arkasında kitabı ve defteri eksik olmayan Emrullah, 5 bölümden oluşan ‘Gerçek Kabus’ adlı kitabını çıkarmayı başardı. Bir bölümünde pazarı işleyen Emrullah, başta pazar esnafı olmak üzere herkesin takdirini topladı. Şu anda yine pazarda çalışan Emrullah ikinci kitabı için hazırlıklarını sürdürüyor.



"Çalışırken hem okuyor hem de notlar alıyordum"

Her şeyin pazarda başladığını belirten Emrullah Naz, "Kendimce kitap okuyordum ve ardından yazma kararı aldım. Şartlar yüzünden biraz zorlanıyordum. Yine de elimden geldiğince vazgeçmemeye çalıştım. Bir yandan çalışıyor diğer yandan ise notlarımı tutuyordum. Pazardaki büyüklerimin çok büyük bir desteği oldu. Bu bana motive verdi. Birinci kitabımı çıkardım. Şu anda ikinci kitabıma, yine her şeyin başladığı yerde başladım. Benim için uzun bir süreç oldu. Şu an aynı şekilde devam ediyorum. Kitabım 5 öyküden oluşuyor. Oradaki bir öyküm de pazarda geçiyor. Burada çalışırken hem okuyor hem de notlar alıyordum. Buradakilerin hayat hikayelerini dinledim. Buranın şartlarını da yansıtmaya çalıştım. Pazar bana çok büyük bir ilham oldu. 'Kim Suçlu' adlı öykümde de hem dünyaya mesaj veriyorum hem de burada çalıştığım arkadaşlarımın hayatlarına inerek elimden geldiğince bir şeyleri anlatmaya çalıştım. İlk yazmaya başladığımda hayalim dünya klasikleriydi. Şu an ise hedefim dünya klasikleri. İkinci kitabımı da bu düzeyde hazırlıyorum" dedi.



"Kendisini tebrik ediyorum, bu kadar azimli bir genç görmedim"

Esnaf Akın Çelik, "Emrullah bizim müşteriler ile olan diyaloglarımızı notlar halinde yazardı. İlk başta tuhafıma gitti ve kızardım. 'Abi ben bir kitap çıkartacağım' dedi. İlk başta şaka yapıyor sandık ama sonra bir baktık ki gerçekten bu notları toparlamış çok güzel bir kitap yapmış. İkinci kitabı için pazar halkı olarak destek vereceğiz. Çünkü çok güzel hikayeler biriktirmiş. Çok güzel bir hikaye olmuş. Ben kendimi pazarda değil de farklı bir iş yaptığımı zannettim. Ben 30 yıldır bu iş ile uğraşıyorum. Eşimi pazarda tanıdım. Pazarda 10 yıl kadar konuştuk ve kavuşamadık. Onu da romanına ekleyecek. Çok güzel yol kat edeceğine inanıyorum. Kendisini tebrik ediyorum, bu kadar azimli bir genç görmedim" diye konuştu.



"Bizim de garibimize gitti, pazarda böyle bir şey çıkmamıştı"

15 yıldır pazarcılık yaptığını dile getiren Ahmet Can Üstündağ ise, "Emrullah gibi severek yapmadım. Pazarcıların müşteriler ile arasında olan diyaloglarını kaleme aldı. Ufak ufak notlar tutuyordu. Aradan aylar geçti ve bizde artık bir şüphe uyanmaya başladı. Bu nedir dedik. Emrullah da pazarda olan diyalogları not alıyorum ve kitap yazacağım dedi. Bizim de garibimize gitti, pazarda böyle bir şey çıkmamıştı. Kitabını bitirdiğini söylediğinde arkadaşlarla okuduk. Beklediğimizin çok üst seviyesinde bir kitap olmuş" şeklinde konuştu.