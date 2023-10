CHP Genel Başkanı Adayı Özgür Özel'in bugünkü İstanbul programının ilk durağı CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik olurken, ikinci durağı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki başkanlık binası oldu. Saat 14.30 sıralarında başkanlık binasına gelen Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti. İmamoğlu’nun makam odasında gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü.

Genç ve dinamik seçilen grupta en yaşlı olarak kendisinin kaldığını ifade eden CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, “Kurultayda genel başkanlık irademizi açıkladığımızdan beri illeri ziyaret ediyoruz. İl kongrelerini ziyaret ediyoruz. Katılamadığımız kongrelerden sonra hayırlı olsun ziyaretimizi yapıyoruz. İstanbul İl Kongresi'ne katılamamıştık. Tüm Türkiye’nin çok dikkatli izlediği bir kongreydi. Biraz önce değerlendirdik, sonuçları açısından da çok mühim. Ben sayısal ve oluşturduğu psikolojik sonuçlar dışında ortaya koyduğu profili önemsiyorum. Daha önce CHP’deki görevini takdirle yapmış, 40’lı yaşlarında yeni bir göreve talep açan ve kampanyasında görevi nasıl yapacağına ve İstanbul’u ve İstanbul İl Başkanlığı’nı nasıl iyi yöneteceğini anlatan bir başkan seçildi. Bu çok kıymetlidir. CHP kongrelerinden çok farklı sonuç bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kaldı. Genç ve dinamik bir ekip seçildi. Adaşım olması münasebetiyle ayrı bir memnuniyetim var. Özgür başkanı ziyaret ettiğimizde biz bu ziyaretlerimizde orada il belediyesi varsa onlarla da görüşüyoruz. İBB’ye ziyarette bulunmak hem aday sıfatıyla hem CHP Grup Başkanvekili sıfatıyla benim için büyük bir keyif. Ayrı bir mutluluğum var, bir heyetle beraberiz, heyetin en yaşlısı benim başkanım. Bugünkü ziyareti yaparken arkadaşlarla yolda fark ettik, heyetin en yaşlısı benim. Bu kamuoyundaki beklentilerle uyumlu bir heyet teşkil etmiş oldu. Gelirken dilek tuttuk, Saraçhane’ye yaklaşırken dileğimizi tuttuk. Dedik ki 1 Nisan günü İBB’de Meclis çoğunluğunu da sağlamış, bugüne kadar elini kolunu bağlayan bütün engellerden kurtulmuş, İstanbul’u büyük farkla kazanmış İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak bir kahvesini içmeyi dilek olarak tuttuk” şeklinde konuştu.



"Her türlü ittifak kurulabileceğine dair inancımı tekrar dile getiriyorum"

İstanbul ittifakının halen devam ettiğini savunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "İstanbul ittifakı seçimden itibaren İmamoğlu gönüllülerine, oradan İstanbul gönüllülerine evrildi ve halen devam ediyor ve devam edeceğini düşünüyorum. Benim İstanbul ittifakını yaptığım düşünce içerisinde hala Millet İttifakı ile İYİ Parti var ya da İYİ Parti'ye oy verenler var. Tabii ki bugün siyasi partilerin kendi iç mekanizmalarını nasıl işleteceğine dair verdiği kararlara benim yorum yapmam yakışık almaz ama son ana kadar her türlü ittifak kurulabileceğine dair inancımı tekrar dile getiriyorum. Siyasetin son karar verilene kadar kendi içerisindeki değişkenlere göre karar mekanizması olduğunu en iyi basın mensupları bilir. Ben o ihtimal bitmeden sanki İYİ Parti ile ittifak yapılmayacakmış gibi yorumlara asla girmem. Benim bahsettiğim İstanbul ittifakı da devam ediyor. Diğer ittifakların, İYİ Parti de içinde olması kaydıyla oluşabilme hali canlılığını hala koruyor” dedi.