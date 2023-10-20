Özel, parti binası önünde CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ve partililer tarafından karşılandı. Özel, CHP Kütahya İl Başkanlığı önünde partililere ve vatandaşlara seslendi. Partililere hitap eden Özel, "14 Mayıs akşamı büyük bir üzüntü, büyük bir travma yaşadık. Birkaç gün içinde kendimize geldik, 28'sine kadar gayret ettik. Ama 28 Mayıs'tan sonra maalesef hepimizin bir büyük üzüntü duyduğumuzu, gözümüze uyku girmediğini ve bu seçimin kaybedilmesinden sonra artık siyasetten artık hayatın kendisinden zevk alamaz hâle geldiğimizi gördük. Bir daha asla kaybetmememiz lazım. Biz bir daha ikinci parti olmayı, muhalefette olmayı kabullenemiyoruz" dedi.

CHP'nin yarınların umudu olduğunu belirten Özel, "Bu süreçte bizden kimse, bazı geçmiş kötü örneklerinde olduğu gibi Genel Başkanına saygısızlık, partililerine kötü söz, kavga, hırçınlık beklemesin. Kırmadan dökmeden, bir kişiyi kaybetmeden, 5 Kasım gününden itibaren bütün partiyi kucaklayarak, örgütü sahiplenerek, önce partimizi sonra ülkemizi ayağa kaldıracağız. Sizinle birlikte bu partiyi ayağa kaldıracağıma yürekten inanıyorum. CHP, bundan sonraki süreçte değişerek, gençleşerek, hepimizin özlediği CHP’ye hep birlikte kavuşacağız. CHP umuttur, yarınlarımızdır" diye konuştu.

Özel, konuşmasının ardından CHP Kütahya İl Başkanlığını ziyaret ederek, bir süre partililerle sohbet etti.