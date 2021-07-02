Toprakkale’de “Lalegölü Köy Meydanı” açıldı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde yapımı tamamlanan ‘Lalegölü Köy Meydanı’ düzenlenen törenle açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin devamında Lalegölü Köyü İmam-Hatibi Halil Gök tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Kesilen kurdelenin ardından açılışı yapılan meydan, protokol mensuplarınca gezildi.

Meydan hakkında bilgiler veren Toprakkale Kaymakamı Safa Kahraman, “2 bin 800 metrekare yeşil alan, 1000 metrekareye yakın sert zemin döşemesi bulunan meydanımızda estetiğe, ürün kalitesine ve ürün çeşitliliğine önem verdik. Burada çınar ağacından akasya ağacına, berberisten oya ağacına, süs eriğinden piramit mazıya, kartopu bitkisinde gauraya, kannadan zakkuma birçok çeşit ağaç ve süs bitkisi yer almakta. İnşallah birkaç hafta sonra çimlerimiz çıktığında uzun vadede, birkaç yıl sonra ağaçlarımız büyüyüp, bitkilerimiz geliştiğinde meydanımız çok daha güzel bir görünüme kavuşacağını temenni ediyorum" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz ise, “Köyümüz, köyümüze anlam katacak, köy sakinlerimizin gelip oturabilecekleri, dinlenebilecekleri, nefes alabilecekleri çok güzel bir meydana kavuştu. Yaşadığımız çevreyi güzelleştirmek, daha yaşanabilir, daha güzel bir çevre yapmak bizlerin elindedir. Başta biz yöneticiler, belediye başkanlarımız, İl Özel İdare’miz olmak üzere Osmaniye’mize en güzel hizmeti sunabilme gayreti içerisindeyiz. Bu hizmetlerimizi, inşallah, daha da güzelleştirerek, geliştirerek Osmaniye’mize, ilçelerimize, köylerimize sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.