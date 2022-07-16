Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Böcekli Beldesi Bostan köyünde meydanda geldi. İddiaya göre, Selami Pak’ın kullandığı 80 DK 013 plakalı otomobil köy girişine yaklaştığında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların desteği ile sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.