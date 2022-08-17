Su kanalına düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde su kanalına düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kadirli ilçesinde bulunan su kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalın içinde köpek sesi duyan çevredeki vatandaşlar Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan yavru köpeği kanala inerek kurtardı.

Aç ve susuz olduğu belirlenen köpeğe yiyecek ve su verilirken, yavru köpek ekipler tarafından köpek bakım ve rehabilitasyon merkezine teslim edildi.