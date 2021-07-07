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Osmaniye’de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

OSMANİYE 07.07.2021, 11:49
Osmaniye’de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çiçeklidere Köyü’nde, İbrahim Köstü’ye ait evin mutfağında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Komşuları evde çıkan yangını fark etmesinin ardından durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
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