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Osmaniye’de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Osmaniye’de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleşti.

OSMANİYE 14.04.2021, 09:18
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Osmaniye’de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Osmaniye’de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlhan Duran tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara sunum yapılmasıyla başlayan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı protokol konuşmalarıyla devam etti.

Bağımlılıkla mücadele konusunda kurul üyelerinin önerilerinin mücadelenin daha etkin yapılmasında fayda sağlayacağını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, destek olan herkese teşekkür etti. Sözlerinin devamında pandemi sürecine de değinen Yılmaz, “Mücadelemizi sürdürmekten ve kurallara uymaktan başka çaremiz yok. Kurallara genel anlamda uyulduğunu düşünüyorum ama az sayıda da olsa uymayanlar var ve bu kişiler virüsü yaymaya yetiyor ne yazık ki. Dolayısıyla herkes sorumluluğunun farkında olmalı. Çevremizde uymayanları mutlaka uyarmalıyız. Kimsenin bu konuda “sana ne” deme hakkı yok çünkü bu hepimizi ilgilendiriyor. Bu mücadeleyi yılmadan, pes etmeden hep birlikte mücadele ederek kazanacağız” diye konuştu.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, ilgili kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.
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