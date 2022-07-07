Osmaniye Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı

Osmaniye Belediyesi Kurban bayramında vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşların kurban bayramını rahat geçirmeleri ve belediye hizmetlerinin aksamaması için nöbetçi ekipler 24 saat esasıyla görevleri başında olacak. Belediye tarafından alınan izinler doğrultusunda kurban kesim yerleri de belirlenirken ekipler yaşanması muhtemel sorunların önüne geçebilmek için de saha da olacak.

Kurban kesim yerleriyle ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, “Osmaniye Belediyesi tarafından vatandaşların kurban ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri için kurban kesim alanları belirlendi. Belediye mezbahanesi, salı kapalı semt pazarı ve özel et kombinelerinde vatandaşlar kurbanlarını kesebilecek. Özel oto yıkama ve yağlama yerlerinde kesim yapmak isteyen işyeri sahipleri tarafından Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurularak izin almak ve uygun koşulları sağlandığında kasap bulundurmak şartıyla kesim yapılabilecek. İzin alınmadan kesim yapılan yerlerin tespiti halinde gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak. Hayvan satış pazarlarında sağlıklı ortam oluşmayacağı için satış alanlarında kurban kesimi yapılmayacak. Ayrıca kamuya açık alanlarda, yol, park vb yerlerde kurban kesimi yapılamayacak. Vatandaşlar kendilerine ait alanlarda genel sağlık kurallarına uygun ve çevreye zarar vermeyecek bir biçimde kurbanlarını kesebilecek. Osmaniye Belediyesi tarafından kurban kesim alanları olarak belirlenen alanlarda çevreye zarar verecek ve vatandaşları rahatsız edecek tüm konularda gerekli tedbirlerin alındığı ve zabıta müdürlüğü ekiplerinin sürekli denetiminde olacağı kaydedildi” ifadelerine yer verildi.

Kurban bayramı tatili boyunca görev yapacak birimlerle ilgili de yapılan açıklamada, “Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurban atıklarının düzenli ve sağlıklı koşullarda toplanabilmesi amacıyla tüm mahalle muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza atık poşetleri ulaştırılacak. Vatandaşlarımız mahalle muhtarlıklarından atık poşetlerini tedarik edebilecekler. Belediye temizlik ekipleri daha temiz ve ferah bir Osmaniye için kurban bayramı boyunca hizmetlerine ara vermeden devam edecek. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini yapmaları için kurban bayramı 2, 3 ve 4’üncü günlerinde Cumhuriyet Meydanı’ndan Asri Mezarlığa ücretsiz servis yapacak. Servis araçları bayramın iki, üç ve dördüncü günleri 11.00 - 13.00 - 15.00 ve 16.00 saatlerinde vefat etmiş yakınlarının kabristanlarını ziyaret etmek isteyen Osmaniyeli vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram süresi içerisinde de herhangi bir aksaklık ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için görevleri başında çalışmalarını sürdürecek. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım, bakım-onarım ve tadilat işlemlerine aralıksız devam edecekler. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklar, bahçeler yeşil alanlarda sulama, budama ve bakım çalışmalarını sürdürecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri sinekle mücadelede kent genelinde üreme alanları tarama ve ilaçlama çalışmalarını titizlikle ve ara vermeden yürütmeye devam edecek. Ayrıca kurban bayramı namazı öncesinden itibaren gün boyu Osmaniye’nin cadde ve ana arter sokaklar ve merkezi camilere portakal çiçeği esansı sıkılacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından kurban bayramı tatili boyunca sokak hayvanları için besleme faaliyetleri devam edecek. Ayrıca Osmaniye Belediyesi ve Veteriner Hekimler Odası arasında imzalanan protokol çerçevesinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri için tatil boyunca nöbetçi veteriner hekimler görevleri başında olacaklar. Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram öncesi mezarlıkların temizliği ve bakımları sürdürülüyor. Ekipler kurban bayramı boyunca ara vermeden çalışmalarına devam edecek. Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bayram süresince denetimlerini sıklaştırarak 24 saat esasına uygun olarak Osmaniyeli vatandaşların rahat bir bayram geçirebilmeleri için görevleri başında olacak. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 24 saat esasına uygun olarak görevlerine devam edecek. Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden vatandaşlar ulaşabilecekler. Vatandaşlar belediye hizmetleri ile ilgili istek ve şikâyetlerini 24 saat esasına dayalı hizmet veren 0328 440 00 80 numaralı Osmaniye Belediyesi Çağrı Merkezine bildirebilecekler” denildi.