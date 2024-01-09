Bursa Orhaneli’de kırsal mahallere yapılan köy konakları tamamlanıyor.

Köylerde köy kahvesi haricinde kültür evi, muhtarlık ve dernek faaliyetlerinin de yürütülmesi ve aynı zamanda gençler ve öğrenciler için eğitim ve sosyal anlamda imkanlar sunacak şekilde tasarlanan köy konakları Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Orhaneli Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sunulacak.

Halihazırda mahalle sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan 7 adet mahalle konağından ilki Merkez Akalan Mahallesi’nde tamamlanarak hizmete açıldı. Mevcut köy konakları ve imam evlerinin bakım onarım ve diğer ihtiyaçları Orhaneli Belediyesi tarafından yapılıyor.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, “Orhaneli’mizin her tarafına durmaksızın hizmet etmekteyiz. Görevimizi ifa edebilmemizin en güzel yanı vatandaşlarımıza hizmet edebilmektedir. Köylerimize yaptığımız bu hizmetler vatandaşlarımız tarafından çok güzel karşılık buluyor. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmekteyiz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak en büyük görevimiz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerde cenaze, düğün vb. birtakım cemiyetlerde ve aynı zamanda da misafir evi olarak kullanılabilecek hizmet binaları tasarlıyoruz. Bugüne kadar köylerimizde imam evleri köy binaları gibi özellikle tadilat noktasında bütün eksikleri gidermiş olduk. Yaptığımız bu hizmetlerin İlçemize, mahallelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.’’ Dedi