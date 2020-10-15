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Ziraat Türkiye Kupası: 52 Orduspor FK: 3 - Arhavispor: 2

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1.TUR MAÇINDA 52 ORDUSPOR FK, ARHAVİSPOR’U 3-2 MAĞLUP ETTİ.

ORDU 15.10.2020, 15:34
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Ziraat Türkiye Kupası: 52 Orduspor FK: 3 - Arhavispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında 52 Orduspor FK, evinde Arhavispor’u 3-2 mağlup etti.

Stat: Ordu 19 Eylül

Hakemler: Mikail Cihangir xx, Recep Gündüz xx, Gökhan Salduz xx

52 Orduspor FK: Berat Çelebi xxx, Emre Bayrak xxx, Batuhan Aktaş xxx, Sebahattin Usta xx (Oğuzhan Birben dk. 82 ?), Hakan Yüce xx (Gürkan Arslan dk. 52 xx), Gökhan Berkay Yıldız xxx, Burçin Yüksel xxx, Gökhan Aydaş xxx (Halil İbrahim Pekşen dk. 61 x), Volkan Akyıldız xxx (Erce Güngör dk. 82 ?), Yusuf Avcılar xxx, Emre Adiloğlu xxx (Efe Kağan Kayahan dk. 61 xx)

Arhavispor: Oğuz Kaan Barış xx, Emrah Çırak xx, Evren Horozal xx, Hüseyin Terzi xxx, Alperen Utku Eskiçırak xx, Furkan Özdemir xx, Ahmet Tamet xx (Berat Vardal dk. 59 x), Orhan Nahırcı xx, Hakan Bozkurt xxx, Tolga Şahin xxx, Abdulkadir Özdemir xxx (Barış Hüseyin Söz dk. 83 ?)

Goller: Burçin Yüksel (dk. 4), Volkan Akyıdız (dk. 13), Efe Kağan Kayahan (dk. 90) (52 Orduspor FK), Hüseyin Terzi, (dk. 57, dk.90+3) (Arhavispor)

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