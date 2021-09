Yöresel lezzetlerini marka yaparak yurt içi ve yurt dışına sattılar

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan anne ve kızı, yıllardır ürettikleri yöresel ürünleri pazarlayarak önce işlerini ticarete ardından markalaştırarak yurt içi ve yurt dışına açıldılar.

Ünye’nin Çamurlu Mahallesi Saray Caddesi üzerinde 64 metrekarelik küçük bir işletme kuran anne İncisel Us ile kızı Gizem Us Torunoğlu, yaklaşık 2,5 yıldır devam ettikleri yöresel el lezzetlerini markalaştırarak yurt içi ve yurt dışı pazarına çıkararak satmaya başladılar. Özellikle her mevsimin yöresel farklı çeşitlerini bir arada bulundurarak kendi el emekleriyle ürettikleri melevcen, biber tuzu, reçel ve onlarca el yapımı pasta çeşitleriyle ev ekonomisine de katkı sağlayan anne ve kızı, şimdilerde ise "Kavanuss" markası yaptıkları ürünlerine sipariş yağıyor.

"Kızım kendi yöresel ürünlerini markalaştırdı"

Kızıyla birlikte açtığı işletmede yöreye ait ürünlerin markalaştırılmasında kızının katkısı olduğunu söyleyen 57 yaşındaki İncisel Us, "Biz kızımla burayı çalıştırmaya başlatalı yaklaşık olarak 2,5 yıl oldu. Ben daha önceden bu yöresel ürünlerimizi pastanede ardından kapattıktan sonra evde yapmaya başladım. Kızım Gizem de Ünye’ye eşiyle birlikte taşınmaya karar verdiğinde yöresel ürünlerimizi birlikte yapmaya karar verdik. Daha sonra açtık. Kızım kendi ürününü markalaştırarak ’Kavanuss’ adını verdi. Kızım burada reçel, biber tuzu, melevcen gibi doğal ürünler yapıyor bende onunla birlikte pasta yapıyorum. Genellikle ürünlerimizin hepsi sipariş üzerine yapıyoruz. Ben kızımın azmini gördükten sonra markalaştırdığı ürünlerini yurt içi ve yurt dışına satmasının ardından bir kadının başaramayacağı hiç bir iş yoktur diyorum. Ben bu işe 35 yaşımda başladım. O zamanda iki kızımdan biri ilk ve ortaokula gidiyorlardı. Şu an 57 yaşındayım ve üretime halen devam ediyorum" dedi.

"Hep yöresel ürünlerimi marka yapma hayalim vardı"

Eşiyle birlikte Ünye’ye dönme kararı aldıktan sonra annesinin yaptığı yöresel pasta çeşitleriyle kendi ürünlerini markalaştırma hayallerinin olduğunu söyleyen 33 yaşındaki Gizem Us Torunoğlu, "Adnan Menderes Üniversitesi yiyecek ve içecek işletmeciliği mezunuyum. Annem pasta ustasıydı ve çocukluğumuzdan itibaren evde pasta pişiyordu. Bende onun yolunda giderek böyle bir okulda okumaya karar verdim. Daha sonra özel bir şirkette uçan aşçı olarak çalıştım. Eşimle Ünye’ye dönme kararı aldıktan sonra annemin yaptığı yöresel pasta çeşitleriyle beraber benimde ürünlerimle markalaştırma gibi hayallerim vardı. Daha sonra çalışmalara başlamamızın ardından kendi yöresel lezzetlerimiz ve ürünlerimizi markalaştırarak ’Kavanuss’ markasını oluşturduk. Benim annem çok hırslı ve azimli bir kadındır. Ben annemi bildim bileli evde yöresel ürünler yapıyordu. Daha sonra kendisi bir pastane açtı ve uzun yıllar devam ettirdi. Böyle olunca kadının isteyip de başaramayacağı hiç bir şey yok" diye konuştu.

"Artık yurt içi ve yurt dışına satıyoruz"

Ürünlerinin rağbet görmesiyle birlikte aldığı siparişlerle yurt içi ve yurt dışı satış gerçekleştirdiğini ifade eden Gizem Us Torunoğlu, "Biz yaptığımız yöresel ürünlerimizi kavanoz içerisine koymaya karar verdik. Soyadımda evlenmeden önce Us olduğu için kavanozla Us’u birleştirerek ’Kavanuss’ yaptık. Yani yöremize has ürettiğimiz ürünlerimizin markasını böyle oluşturmuş olduk. Daha sonra ürünlerimiz rağbet görmeye başlamasıyla beraber internet üzerinden satış yapmaya başladık. Özellikle yazlıkçılar dediğimiz yurt dışından gelen misafirlerimiz çok talep ediyorlar. Satışlarımız yurt içi ve yurt dışında yöresel ürünlere daha çok talep olduğu için taleplere göre devam ediyor" şeklinde konuştu.