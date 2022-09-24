Yol çalışmasında bulunan mağara heyecanlandırdı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde belediyenin yol yapım çalışması kazısında yeraltı mağarası ortaya çıktı.

Mağaranın özellikleri uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda çıkacağı belirtildi. Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Dolunay Mahallesi’nde yol yapım çalışması başlattı. Çalışma alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında iş makinesi operatörü, kırım işlemi yaptığı sırada kayalıkların arasında tünel fark etti. Tünelin giriş kısmını temizleyen ekipler, kayalığın arkasına doğru ilerleyen mağara keşfetti. Balçık ve su ile kaplı alandaki çalışmalar durduruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve belediyenin kültür müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda bölge güvenlik şeridiyle çevrildi, alana ise giriş-çıkışlar yasaklandı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne de bilgi verilirken, mağarada uzmanlarca inceleme yapılacağı belirtildi.