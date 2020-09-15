Yalıköy rengarenk
ORDU’NUN FATSA İLÇESİNİN GÜZİDE MAHALLELERİNDEN BİRİ OLAN YALIKÖY MAHALLESİNDE FATSA BELEDİYESİ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN ÇALIŞMADA MURAL SANATI (DUVAR BOYAMA) İLE DUVARLAR RESİM AÇTI.
Ordu’nun Fatsa ilçesinin güzide mahallelerinden biri olan Yalıköy Mahallesi’nde Fatsa Belediyesi tarafından organize edilen çalışmada mural sanatı (duvar boyama) ile duvarlar resim açtı.
Fatsa Halk Eğitim Merkezinin resim öğretmenleri Şehadet Seferge, Şeydanur Güreci ve Grafik Tasarımcı Lale Akmaz tarafından yapılan çalışma ile iskele ve Tavlaağzı mevkisine giden yol üzerinde bulunan duvarlar adeta tabloya çevrildi. Duvarlara uygulanan balık, deniz, su altı yaşamı, Karadeniz kadını, fındık konsepti ön plana alınarak rengârenk bir hale büründü.
Sanatsal dokunuşlarla görsel anlamda güzel bir çalışma oldu
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Yalıköy Mahallesi’nde yapılan çalışmalardan sonra, “Yalıköy Mahallemizdeki duvarlar Halk Eğitim Merkezimizin değerli resim öğretmenleri tarafından yapılan güzel çalışmalar ile rengârenk oldu. Bir bütünlük içinde sanatsal dokunuşlarla görsel anlamda güzelleştirecek bir çalışma yapmak istedik ve sonuç istediğimiz gibi de oldu. Mural adı verilen duvar boyama sanatı ile ilgili hemşehrilerimizin tüm fikirlerine, önerilerine açığız. Şehir içinde bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Eğitmenlerimize ve emeği geçen mesai arkadaşlarımıza bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür ederim” dedi.
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