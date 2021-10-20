Ünye’ye özgü ürünler fuarda tanıtılıyor

Ordu’nun Ünye ilçesindeki yöresel ürünler, Antalya’da düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların bulunduğu fuarda tanıtıldı.

Bu yıl 11’incisi düzenlenen fuarda yöresel ürünlerin hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda tanıtımı yapılıyor. Ünye Belediyesi, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret Borsası ve Ünye Ziraat Odası fuarda, Ünye’de üretilen yöresel ürünlerin tanıtımını yapıyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, fuar hakkında yaptığı açıklamada, “YÖREX fuarındayız. Ünye’mizin yöresel ürünlerinin ülkemiz başta olmak üzere uluslararası pazarlarda tanıtımı ve yerel ekonomimize kazandırılması adına Ticaret ve Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız ve Ziraat Odamız işbirliği ile YÖREX Yöresel Ürünler fuarına katıldık. Hem ilçemizin hem de bölgemizde yetişen yöresel ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması anlamında önemli bir organizasyon. Ünye’miz için faydalı sonuçları olacağına inanıyorum. Ortaya koyduğumuz projelerle kentimize değer katmaya devam ediyoruz” dedi.