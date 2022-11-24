Ünye’de öğretmenlere tatlı hediye

Ordu’nun Ünye ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle belediye tarafından tüm okullarda görevli öğretmenlere tatlı ve üzüm suyu ikramında bulunarak günleri kutlandı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere anlamlı bir hediyede bulundu. Başkan Tavlı’nın talimatıyla ilçe genelinde tüm okullara tatlı ve üzüm suyundan hazırlanan paketler ikram edildi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutlayarak “Nesillerimizin yetişmesi adına özveriyle çalışan değerli öğretmenlerimize ne yapsak azdır. Günlerini kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Ünye’de ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim öğretim veren kamu ve özel okullarda bulunan yaklaşık 2 bin öğretmen ve idareciye yapılan hediye nedeniyle, eğitim camiası Başkan Tavlı’ya teşekkür etti.