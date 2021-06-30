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Ünye Kadınlar Plajı açılıyor

Ünye Belediyesi’nin, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden devraldığı kadınlar plajı hizmete açılıyor.

ORDU 30.06.2021, 15:35
Ünye Kadınlar Plajı açılıyor

Ünye Belediyesi’nin, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden devraldığı kadınlar plajı hizmete açılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye Belediyesi’ne devredilen Gölevi Mahallesi sınırları çerisindeki kadınlar plajı, 1 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’da açılacak. Plaj sabah 10.30 ile akşam 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Plajda şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, soyunma kabinleri ve kantin gibi hizmetler verilirken, kadın güvenlikçi ve kadın cankurtaran görev alacak. Kadınlar plajı, Ünye Belediyesi tarafından yapılan yeni düzenlemelerle kentin yeni sosyal yaşam merkezi haline getirilirken, plajın sahil yolu kenarında olması ve dolmuş güzergahının da geçmesi dolayısıyla ulaşım sıkıntısı da yaşanmıyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sosyal belediyeciliği önemsediklerini ifade ederek, kadınlar plajının pandemi kuralları çerçevesinde hizmet vereceğini, yapılan düzenleme ve yeniliklerle kadınlar için şehrin stresinden uzaklaşabilecekleri ve dinlenebilecekleri çok özel bir mekan olduğunu söyledi.
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