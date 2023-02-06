Ünye depremzeler için seferber oldu

Ordu’nun Ünye Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde meydana gelen deprem sonrası seferber oldu. Deprem bölgesine gönderilmek üzere Ünye Belediyesi başta olmak üzere hayırsever vatandaşlardan temin edilen battaniye, uyku seti, çocuk bezi ve kullanılmamış kıyafetler hazırlanarak deprem bölgesine gönderildi

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesi koordinasyonunda yardım kampanyası sonrası toplanılan malzemeler kolilere ayrıştırılarak önce Ordu il merkezine, ardından da tırlarla deprem bölgesine gönderilecek. Bir çok vatandaş battaniye, uyku seti, çocuk bezi ve kullanılmamış kıyafetlerden oluşan yardım paketlerini Ünye Belediyesi’ne getirerek teslim etti.

Tavlı, “El birliğiyle yaraları kısa sürede saracağız”

Yardım çalışmalarını bizzat koordine eden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Bölgeye intikal eden AFAD ve tüm kurtarma ekiplerine Allah’ım güç kuvvet versin. Yardım bekleyen kardeşlerimize bir an önce ulaşmalarını Mevlam vesile kılsın. Bugün birlik ve beraberce yaraları sarma zamanıdır. Biz de Büyükşehir Belediyemizle birlikte Ünye Belediyesi olarak kurumumuz ve hemşehrilerimizin destekleriyle kısa sürede organize olarak ilk etapta hayati ihtiyaçların karşılanması için yardım kampanyası başlattık. Bölgede ihtiyaç olacak battaniye, kışlık giysi, çocuk bezi ve gıda olmak üzere çok sayıda malzemeyi hazırladık. Yardımların kısa sürede deprem bölgesine ulaşmasını hedefliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun” dedi.