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Toplu fotoğraf çekimine davetsiz misafir

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

ORDU 19.05.2021, 12:49
Toplu fotoğraf çekimine davetsiz misafir

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Tören alanında düzenlenen etkinlikler kapsamında Ordu Gençlik Merkezi tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi. Şiirlerin okunması, Jimnastik, Wushu, Eskrim, Taekwondo gösterilerinin gerçekleştirildiği etkinlikler sonunda başta Ordu Valisi Tuncay Sonel ile protokol üyeleri ve sporcular toplu fotoğraf çekimine geçti. Bu sırada alana giren ‘fındık’ adlı köpek, toplu fotoğraf çekimine katıldı. Fındık, verdiği pozla tebessüm ettirdi.
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