TEKNOFEST’e aday 25 proje görücüye çıktı

Ordu’nun Ünye ilçesi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından tasarlanan TEKNOFEST’e aday buluş ve deneyleri kapsayan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde düzenlenecek olan TEKNOFEST yarışlarına hazırlanan Ünye Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri hazırladıkları 25 projeyi ziyaretçilerin beğenisine sundu. Özellikle doğa, bilim, teknolojik alanlarda yaptıkları onlarca deneylerle TEKNOFEST yarışmalarına aday projelerini açılan sergide ilçe protokolüne gösteren öğrenciler, 13 projesini bir üst kategoriye taşıdı.

TEKNOFEST’e 13 projeyle ilerlediklerini belirten Ünye Anadolu Lisesi Müdürü Uğur Yıldırım, “Okulumuzun ilk defa yapmış olduğu bilim fuarında okulumuzda 18 öğretmenimizin rehberliğinde fen ve sosyal bilimler olmak üzere 25 ortak projemizi hayata geçirdik. Bu projelerimizde 100 öğrencimiz görev aldı. Bu fuarın ortaya çıkmasında yoğun bir çaba gösterdik. Buradaki asıl amacımız çocuklarımızı en iyi mühendislik fakültelerine göndermektir. Öğrencilerimizin araştırmaları sonucunda BİLSEM’de bulunan arkadaşlarımız da geldiler. TEKNOFEST’e okul olarak başvurularımızı yaptık. 13 tane projemiz ikinci aşamaya geçti. İkinci aşamadan sonra bir projemiz ise üçüncü aşamaya geçti. Bu projemizin sonucu ise bu hafta belli olacak” dedi.

Düzenlenen sergideki projeler önümüzdeki günlerde TEKNOFEST’e aday projeler olarak gösterilecek.