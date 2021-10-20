Soydan: “Üretici serbest piyasadan memnun değil”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, serbest piyasada fındık fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre düşük olduğunu belirterek, üreticilerin bu durumdan memnun olmadıklarını ve TMO’ya yöneldiklerini söyledi.

Ordu’da, serbest piyasada 50 randımanlı fındık 23 liradan işlem görürken, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık alımları sürüyor. Üreticiler, serbest piyasada 23 liradan verdikleri mahsullerini, randevularını aldıktan sonra TMO’ya 50 randıman fındığı 26,5 liradan satabiliyor.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, hasadı yapılan ve kurutulan fındığın serbest piyasada hak ettiği değeri bulamadığını söyledi. Geçtiğimiz yıl serbest piyasada fiyatların Toprak Mahsulleri Ofisi’nin belirlediği fiyattan daha yüksek olduğunu ancak bu yıl serbest piyasada fiyatların 23 lira civarında olduğunu kaydeden Soydan, “Geçen yıl 26 liraya kadar alınan fındık bu yıl 23 lira civarında, hasattan bu güne kadar üreticinin satmak olduğu fındık ucuz fiyata alındı. Etik olan bir şey değil, ticaret ahlakına uymaz. Bu nedenle üretici serbest piyasa fiyatlarından kesinlik memnun değil. Serbest piyasaya giden fındıklar, en az 3 TL olarak kamuoyuna geri yansımıştır” dedi.

Üreticilerin serbest piyasa fiyatlarının düşük olmasından dolayı TMO’ya talep gösterdiğini ifade eden Soydan, “Üreticiler, TMO’dan iyi randıman alırsa ve fındığını en iyi şekilde kurutmasını yaparsa 30 liraya kadar bile fiyat elde etmiş oluyor. O açıdan biz de üreticilerin TMO’ya yönelmesini öneriyoruz çünkü 3 liralık fark ciddi bir fark” ifadelerini kullandı.