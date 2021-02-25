Semt pazarları mercek altında

Fatsa Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmesi için HES kodu uygulaması yaparak pazar yerlerindeki denetimlerini üst seviyede tutuyor.

Semt pazarlarında korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapan Fatsa Belediyesi zabıta ekipleri, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kod sorgulaması yaptıktan sonra vatandaşların pazar yerlerine girişlerine izin veriyor. Zabıta ekipleri, ilçede kurulan çok sayıda vatandaşın alışverişe geldiği semt pazarlarında denetime erken saatlerde başladı. Denetimlerde hem esnaf hem alışveriş yapanlar maske ve sosyal mesafe konularında uyarıldı. Korona virüse karşı vatandaşları korumak, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için ilçe genelinde denetim yapan ekipler, hem pazarcı esnafını ve hem de pazarda alışveriş yapan vatandaşların HES kodlarını sorguladı.