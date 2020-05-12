Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
99616
ALTIN
383.327
DOLAR
6.9907
STERLİN
8.5907
EURO
7.5856

OTSO Başkanı Şahin’den Eximbank talebi

ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI (OTSO) BAŞKANI SERVET ŞAHİN, TÜRK EXİMBANK ORDU İRTİBAT OFİSİ’NİN ORDU’YA KAZANDIRILMASINI TALEP ETTİ.

OTSO Başkanı Şahin’den Eximbank talebi

ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI (OTSO) BAŞKANI SERVET ŞAHİN, TÜRK EXİMBANK ORDU İRTİBAT OFİSİ’NİN ORDU’YA KAZANDIRILMASINI TALEP ETTİ.

12 Mayıs 2020 Salı 15:36
8 Okunma
OTSO Başkanı Şahin’den Eximbank talebi

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Türk Eximbank Ordu İrtibat Ofisi’nin Ordu’ya kazandırılmasını talep etti.

Ordu TSO Başkanı Servet Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, Karadeniz Bölgesi oda ve borsa başkanlarının katılımları ile video konferans sistemi ile gerçekleşen toplantıya katıldı. Toplantıda, Karadeniz Bölgesi oda ve borsa başkanları firmaların ve girişimcilerin sıkıntılarını ve önerilerini kamu kurumlarına iletmek üzere TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletirken, Ordu TSO Başkanı Servet Şahin Ordu iline Türk Eximbank Ordu İrtibat Ofisi’nin kazandırılmasını ve Nefes Kredisi’ne verilen payın artırılmasını talep etti.

Bu zamana kadar TOBB tarafından yapılanlar adına memnuniyetini dile getiren Başkan Şahin, Türk Eximbank Ordu İrtibat Ofisi’nin mutlaka Ordu’ya kazandırılmasının gerektiğini ifade etti. Başkan Şahin, “Ordu ilinin ihracat gerçekleştiren ve Karadeniz İhracatçılar Birliğine kaydı bulunan 150 firması bulunmaktadır. Merkez adresi Ordu ilinde bulunan firmalarımızın 2018 yılında 204 milyon 167 bin 813 dolar, 2019 yılında ise 245 milyon 889 bin 949 dolar ihracat geliri elde ettiği görülmektedir. Ordu ili Türkiye genelinde en çok ihracat yapılan 42’inci il konumundadır. İlimiz 2013 yılında Büyükşehir statüsü kazanmış ve 5. yatırım teşvik bölgesinde yer almakta olup, arazi varlığı ve yaşanılabilirdik kriterleri de dahil olmak üzere yatırımcıların tercih ettiği nadide illerimiz arasında yerini almaktadır. Karadeniz-Akdeniz yol projesinin tamamlanması ile ilimizin lojistik üs olmakla birlikte, üretim ve ihracat potansiyelinin de artacağı aşikârdır. İlimizde, üyelerimizin ve özellikle ülkemizin ekonomik kalkınmasında büyük rol oynayan ihracatçı firmalarımızın desteklenebilmesi, bilgi ve finansmana erişim imkanlarının artırılabilmesi için Türk Eximbank Ordu İrtibat Ofisi’nin ilimize kazandırılmasını sizlerden talep ediyoruz. Ayrıca Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Eximbank İrtibat Ofisi’nin ilimize kazandırılması için odamız hizmet binasında bila ücret ile ofis tahsisi gerçekleştirebileceğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatsa Belediyesinden 200 berber ve kuaföre hijyen çantası
Fatsa Belediyesinden 200 berber ve kuaföre hijyen çantası
Ordu’da trafikte en fazla ceza hız sınırını aşmaktan dolayı yazılıyor
Ordu’da trafikte en fazla ceza hız sınırını aşmaktan dolayı yazılıyor
Ordu’da karantinalı bölge kalmadı
Ordu’da karantinalı bölge kalmadı
Yeni Ordu Stadı Aralık ayında açılacak
Yeni Ordu Stadı Aralık ayında açılacak
OTSO’dan 1100 gıda paketi
OTSO’dan 1100 gıda paketi
Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı
Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı
Yaralı karacayı 37 km sırtlarında taşıdılar
Yaralı karacayı 37 km sırtlarında taşıdılar
Ordu’da yaşlı adamın isteğine ilginç yöntem
Ordu’da yaşlı adamın isteğine ilginç yöntem
Ordu’da korona test kiti kapasitesi arttırıldı
Ordu’da korona test kiti kapasitesi arttırıldı
Ordu’da 16 bin 767 aileye devlet yardımı
Ordu’da 16 bin 767 aileye devlet yardımı
Ordu’da maske dağıtılacak
Ordu’da maske dağıtılacak
Ordu’da Nisan ayı ortasında kar yağışı
Ordu’da Nisan ayı ortasında kar yağışı

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim