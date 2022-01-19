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Ordulu kadınlarda kooperatifleşiyor

Ordu’nun Çamaş ilçesinde girişimci kadınlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bölgede üretimi yapılan yöresel gıda ürünlerinin üretim ve pazarlamasını yapmak amacıyla kooperatifleştiler.

ORDU 19.01.2022, 10:50
Ordulu kadınlarda kooperatifleşiyor

Ordu’nun Çamaş ilçesinde girişimci kadınlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bölgede üretimi yapılan yöresel gıda ürünlerinin üretim ve pazarlamasını yapmak amacıyla kooperatifleştiler.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenli olarak gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında Çamaş ilçesini ziyaret etti.

Çamaş ilçesine gelişinde Kaymakamlık binası önünde İlçe Kaymakamı Emre Urhan, Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bülent Donbaloğlu, İlçe Emniyet Amiri Vekili Burak Koç tarafından karşılanan Vali Tuncay Sonel, daha sonra Kaymakamlık Makamına geçti.

İlçenin genel durumu, ihtiyaçları, sorunları ve ilçede yürütülen kamu yatırımları ile ilgili Kaymakam Emre Urhan’dan detaylı bilgi alan Vali Sonel, daha sonra Çamaş Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası’ndan belediyenin hizmetleri, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Kadınlar kooperatif kurarak yöresel ürünler marketi açtı

Çamaş Belediyesini ziyaretinin ardından, yapmış olduğu teşviklerle Çamaş ilçesinde kurulan Çamaş Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, kooperatif üyesi kadınlar tarafından üretimi yapılan yöresel gıda ürünleri hakkında Kooperatif Başkanı Sebile Karataş ve Kooperatif üyesi kadınlardan bilgi aldı.

Kooperatif üyesi kadınların, yörede yetişen sebze, meyve ve otlardan ürettiği erişte, konserve, reçel, çemen, turşu, marmelat, meyve kurusu gibi ürünleri inceleyen Vali Sonel, bazı ürünlerden kendisi de satın alarak, alışverişte bulundu.

Vali öğrencilere seslendi

Çamaş Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ziyaretinin ardından ilçenin Örmeli mahallesinde bulunan Şehit Yıldıray Uygun İlkokulu’nu ve Şehit Şener Karadere İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, bu okullardaki derslikleri gezerek, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğrencilere hal ve hatırını soran Vali Sonel, geleceğe yönelik öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerden kendilerine geleceğe iyi hazırlamalarını isteyen Vali Sonel, “Zaman çok çabuk geçiyor sevgili gençler. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite derken bir de bakmışsınız kendinizi iş hayatında bulmuşsunuz. Onun için şimdiden kendinizi geleceğe iyi hazırlayın. Bu günlerin kıymetini bilin. İleride hangi mesleğe sahip olursanız olun, o mesleği severek yapın ve mutlu olun” diye konuştu.

Öğrencilere sporla uğraşıp uğraşmadıklarını da soran Vali Sonel, “Mutlaka ilgi duyduğunuz bir sporu yapın. Spor yapmak, sizlerin başarısını artırır. Sağlıklı bireyler olarak yaşantınızı sürdürürsünüz. Sporu bir yaşam biçimi haline getirip, hayatınızdan eksik etmeyin” diyerek, öğrencilere spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Ziyaret ettiği okullarda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Sonel, öğretmenlere yaptıkları işin öneminden bahsetti ve onlara bir istekleri olup, olmadığını sordu. Vali Sonel, “Geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimiz bizim için kıymetlidir. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı, gençlerimizi sizler şekillendiriyorsunuz. Onları geleceğe sizler hazırlıyorsunuz. Çok önemli ve kutsal bir görev ifa ediyorsunuz. Onun için sizleri çok önemsiyoruz. Sizlere kapımız, gönlümüz her daim açık” şeklinde konuştu.

Vali Tuncay Sonel, Çamaş ilçesindeki esnafları da ziyaret ederek, hal ve hatırını sordu ve esnaflara bol ve bereketli kazanç dileğinde bulundu.

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