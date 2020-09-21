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Ordu’da uyuşturucu operasyonu

ORDU'DA UYUŞTURUCUYA KARŞI BİR EVE YAPILAN OPERASYONDA UYUŞTURUCUNUN YANINDA KASATURA ELE GEÇİRLİDİ.

ORDU 21.09.2020, 12:41
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Ordu’da uyuşturucu operasyonu

Ordu’da uyuşturucuya karşı bir eve yapılan operasyonda uyuşturucunun yanında kasatura ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altınordu ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 20 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturasız havalı tüfek, 55 adet tabanca fişeği, 62 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kasatura ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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