banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Steven Gerrard:
Steven Gerrard: "Maçın favorisi Galatasaray
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
4. haftanın hakemleri belli oldu
4. haftanın hakemleri belli oldu

Ordu’da uyuşturucu operasyonları

ORDU’DA FARKLI TARİHLERDE YÜRÜTÜLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA, BİR MİKTAR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 5 ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

ORDU 30.09.2020, 15:40
1
Ordu’da uyuşturucu operasyonları

Ordu’da farklı tarihlerde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbarı değerlendirerek, bir ikamette arama çalışması yaptı. Yapılan aramada 8 gram esrar maddesi ile 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yürütülen çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan iki şahsın üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar maddesi ile 5 adet ecstasy hapa rastlandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Yürütülen operasyonla sonucu yine şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 9 gram maddesi ele geçirilirken, yine şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 4 gram eroin maddesi ele geçirildi. Her iki şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan adli başlatıldı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0