Ordu’da trafikte yayaların önemine dikkat çekildi

Ordu’da, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı’nın, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla “Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu” mottosuyla başlatmış olduğu kampanya çerçevesinde farkındalık etkinliği yapıldı. Kamuoyu farkındalığını en üst seviyeye taşımak için Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ve Ordu’da da Altınordu İlkokulu’nun önündeki yaya geçidinde gerçekleştirilen programda, ilkokul öğrencileri ve protokol üyeleri yay geçidine kırmızı çizgi çizdi.

2022 yılı süresince trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkartmak, yayalara öncelik konusunda doğru sürücülük davranışı kazandırmak ve bu bölgelerde yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte sürücülere bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.