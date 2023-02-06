Ordu’da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ordu’nun Ünye ilçesinde ters yönde seyir halinde olan motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Güven Akarsu idaresindeki 34 CZR 582 plakalı otomobil ile ilçe şehir merkezi istikametinden Fatsa istikametine ters yönde seyir halinde olan Adem Okuyan (43) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından motosiklet ve parçaları yoldan kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücü ise Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.