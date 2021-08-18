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Ordu’da torbacılara aman yok

Ordu’da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına karşı operasyonlar sürüyor.

ORDU 18.08.2021, 12:44
Ordu’da torbacılara aman yok

Ordu’da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına karşı operasyonlar sürüyor.

İl genelinde 9-15 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 5 operasyon düzenlendi. 21 gram eroin, 6 kök Hint keneviri, 3 adet sentetik ecza ve 3 gram uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik bir madde olan metamfetamin ele geçirildiği operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.
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