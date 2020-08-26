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Ordu’da selin bilançosu belli oldu

ORDU’DA, 10 İLÇEDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLAR SONRASI ORTAYA ÇIKAN SEL AFETİNİN BİLANÇOSU BELLİ OLDU. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER, İL GENELİNDE 110 MAHALLEDE, 308 AYRI NOKTADA HEYELANLAR MEYDANA GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

ORDU 26.08.2020, 13:07
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Ordu’da selin bilançosu belli oldu

Ordu’da, 10 ilçede etkili olan sağanak yağışlar sonrası ortaya çıkan sel afetinin bilançosu belli oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, il genelinde 110 mahallede, 308 ayrı noktada heyelanlar meydana geldiğini söyledi.

Son günlerde aşırı yağışlara bağlı olarak meydana gelen sel felaketleri Ordu’yu da olumsuz yönde etkiledi. İl genelinde birçok noktada heyelanlar meydana gelirken, bazı harmanlardaki fındıklarda zarar gördü. Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa, Ünye, İkizce, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Kabadüz ilçelerinde etkili olan ve hasara yol açan sel, su baskını, heyelan ile kaya düşmesi afetlerine karşı önceden alınan tedbirler, muhtemel can kayıpları ve daha büyük hasarlar oluşmasının önüne geçti.

Alınan önlemler faciayı önledi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 10 ilçede meydana gelen hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Yapılan müdahalelerle birlikte, kapanan güzergahların kısa süre içerisinde ulaşıma açıldığını belirten Başkan Güler, “Yağmurun şiddetini arttırmaya başladığı andan itibaren, 220 araç ve iş makinesi ile 285 personelimiz sahada çalışma yürüttüler. OSKİ ekiplerimiz su baskınlarına karşı kapanan mazgallara müdahalede bulunarak yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçmiş oldular” diye konuştu.

110 mahallede 308 ayrı noktada heyelan var

Son yılların en şiddetli yağışları sonrası birçok ilçede heyelanlar meydana geldiğini vurgulayan Başkan Güler, “Altınordu’da 20 mahallede 52 noktada, Perşembe’de 6 mahallede 12 noktada, Çamaş’ta 4 mahallede 6 noktada, Çatalpınar’da 3 mahallede 4 noktada, Ünye’de 4 mahallede 12 noktada, İkizce’de 29 mahallede 78 noktada, Fatsa’da 25 mahallede 34 noktada, Çaybaşı’nda 8 mahallede 24 noktada Kabadüz’de 7 mahallede 80 noktada, Gülyalı’da 4 mahallede 6 noktada heyelanlar meydana geldi. Toplam 10 ilçemizde, 110 mahallede, 308 ayrı nokta zarar gördü. Ekiplerimiz heyelan olan bölgelerindeki çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.

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