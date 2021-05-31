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Ordu’da ruhsatsız silah operasyonu

Ordu’nun İkizce ilçesinde jandarma tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

ORDU 31.05.2021, 15:48
Ordu’da ruhsatsız silah operasyonu

Ordu’nun İkizce ilçesinde jandarma tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonrası İkizce’de 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet faturasız kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 107 adet tabanca fişeği ile 28 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucu yakalanan 1 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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